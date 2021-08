Artemisia Parc chanot Marseille, 22 octobre 2021 10:00, Marseille.

22 – 24 octobre Sur place Prix d’entrée visiteurs : 7€ / Tarif réduit : 3€ (pour toute inscription sur www.salon-artemisia.com). Le salon est gratuit pour les demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, étudiants et enfants de moins de 12 ans. https://salon-artemisia.com

Artemisia, votre rendez-vous bio, bien-être et habitat sain en région PACA. Pendant 3 jours, rencontrez près de 200 exposants, experts et passionnés de la bio et du bien-être.

22e édition d’Artemisia, le salon de la Bio, du Bien-être et de l’Habitat sain, revient du 22 au 24 octobre 2021

Rendez-vous du 22 au 24 octobre 2021 au Parc Chanot pour la 22ème édition d’Artemisia. Rendez-vous incontournable, Artemisia est le premier salon bio et bien-être en région Paca.

Cette nouvelle édition s’articulera autour de la bio, du sain, du local, du zéro déchet et des alternatives écologiques. De nombreux exposants seront présents et animeront le salon autour de la bio et du bien-être, animés du même état d’esprit : celui de changer les modes de vie et de présenter des solutions qui aident à mieux consommer en restant en harmonie avec notre environnement, notre corps et notre esprit.

Au programme : stands, conférences, ateliers bien-être, animations…

Les visiteurs sont attendus à l’automne dans le respect des règles sanitaires afin d’accueillir en toute sécurité les exposants et l’ensemble des visiteurs.

Parc chanot Marseille rond point du prado marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

vendredi 22 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 23 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 24 octobre – 10h00 à 19h00