CDS AUBAGNE présente CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DANSE LATINES ET STANDARDSVenez applaudir les meilleurs couples français en danses latines (samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble et jive) et en danses standards (valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quick step), venus se disputer la plus haute marche du podium, sur le parquet du Palais des Sports de Marseille.Amateurs et professionnels de la danse seront tous réunis autour de cet évènement organisé par le CDS AUBAGNE et plus exactement en soirée une partie spectacle sous la houlette d’Agnès et Marc BARBIERI dont les noms vous évoquent sans aucun doute un certain et fameux « SHOW DANCE ». Programme :- 14h00 : Eliminatoires- 20h00 : Soirée de galaPrésentation de la soirée de gala par Anthony Colette et Marc Barbieri.

PALAIS DES SPORTS MARSEILLE 81 rue Raymond Teisseire Bouches-du-Rhône

