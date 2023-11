Bruce Springsteen and The E Street Band Orange Vélodrome Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Bruce Springsteen and The E Street Band Orange Vélodrome, 25 mai 2024, MARSEILLE. Bruce Springsteen and The E Street Band Orange Vélodrome. Un spectacle à la date du 2024-05-25 à 19:30 (2024-05-25 au ). Tarif : 78.5 à 166.5 euros. Après une fantastique tournée 2023 et deux concerts à Paris La Défense Arena sold out, BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND reviendront en France l’année prochaine pour un concert événement à l’Orange Vélodrome de Marseille, samedi 25 mai 2024. Le Boss et ses musiciens se produiront pour la toute première fois dans ce mythique stade. Bruce Springsteen Votre billet est ici Orange Vélodrome MARSEILLE 3, Boulevard Michelet Bouches-du-Rhône 78.5

EUR78.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Orange Vélodrome Adresse 3, Boulevard Michelet Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Orange Vélodrome latitude longitude 43.269047555491355;5.393874885110089

Orange Vélodrome MARSEILLE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/