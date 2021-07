« Marseille ne dort pas ! » EnKore – 1° édition Danceteria, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marseille.

Danceteria, le samedi 24 juillet à 18:00

Premier événement du mouvement Marseille ne dort pas ! Le concept ? Investir des lieux marseillais accessibles et profiter jusqu’au bout de la nuit ! —————————SAMEDI 24 JUILLET 2021 ————————— ——————————DE 18H A MINUIT —————————— > Le Pavillon Thaï ( Entrée libre)< L’excellent restaurant de Notre-Dame-du-Mont nous accueille de 18h à minuit pour y faire la fête, en intérieur et en extérieur, tout en profitant d’un menu spécial à petit prix (sous forme d’assiettes de tapas, afin de pouvoir se restaurer tout en tapant du pied !) Le restaurant sera spécialement aménagé : il sera transformé en piste de danse géante devant une scène où se suivront 4 dj pour des sets exclusifs ! > Francis (Enkore, Groove Family) [https://www.facebook.com/Francisofficialmusic](https://www.facebook.com/Francisofficialmusic) > Ben [On Air] (Enkore) [https://www.facebook.com/BenOnAirMusic](https://www.facebook.com/BenOnAirMusic) > MAOLAM (Enkore) [https://www.facebook.com/MaolamMaolamstaff](https://www.facebook.com/MaolamMaolamstaff) > MANZ (Groove Family) [https://www.facebook.com/manzofficiel/](https://www.facebook.com/manzofficiel/) >Restauration >Bar >Dj set >Musique de 18h à minuit ! >Vin en biodynamie (sans pesticides, on adore !) enKore met un point d’honneur à respecter les lieux que nous investissons. Nous savons qu’avec notre public nous n’avons pas besoin de le souligner, mais : Propreté des lieux: pas de mégots par terre, des cendriers sont à dispositions. Pas de déchets, des poubelles sont à disposition. On laisse le lieu et l’extérieur aussi propre qu’on l’a trouvé ! ——————————DE MINUIT A 6h00—————————— Après un (gros) début de soirée au pavillon thaï, on quitte les lieux dans le calme pour aller exploser l’ambiance à la Danceteria > Danceteria (Entrée Libre)< Le célèbre club nous accueille pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Là aussi, parce qu’on en a jamais assez, 4 dj se suivront pour des sets exclusifs ! Au programme, on danse, on tape du pied, on s’amuse et on prouve que Marseille ne dort pas ! > Francis (Enkore, Groove Family) [https://www.facebook.com/Francisofficialmusic](https://www.facebook.com/Francisofficialmusic) > Ben [On Air] (Enkore) [https://www.facebook.com/BenOnAirMusic](https://www.facebook.com/BenOnAirMusic) > MAOLAM (Enkore) [https://www.facebook.com/MaolamMaolamstaff](https://www.facebook.com/MaolamMaolamstaff) > MANZ (Groove Family) [https://www.facebook.com/manzofficiel/](https://www.facebook.com/manzofficiel/) Pour le public présent au pavillon thaï, un cocktail est offert à l’entrée de la Danceteria jusqu’à 00h30. enKore met un point d’honneur à respecter les lieux que nous investissons. Nous savons qu’avec notre public nous n’avons pas besoin de le souligner, mais : Propreté des lieux: pas de mégots par terre, des cendriers sont à dispositions. Pas de déchets, des poubelles sont à disposition. On laisse le lieu et l’extérieur aussi propre qu’on l’a trouvé ! *** Pour assurer une sécurité optimale et être en conforme avec les mesures sanitaires, la Danceteria vous propre des dépistages covid gratuits et rapides à l’entrée du club. Pensez à votre carte vitale, ou à défaut, votre numéro de sécu + carte d’identité

Danceteria 18 Rue Saint-Saëns 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



