CA VA JAZZER AU MASSILIA CAFE Massilia Café, 7 décembre 2019 19:30, Marseille. Samedi 7 décembre 2019, 19h30 Sur place PAF 10 euros repas 10 euros 0658369469 Ca va Jazzer au Massilia Café Les trois artistes passionnés de musique vous tranporteront dans leur univers jazzy blues & soul dans la joie et la bonne humeur Massilia Café 13006 Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône samedi 7 décembre 2019 – 19h30 à 22h00

