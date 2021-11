Marseille Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Soirées Salsa, Bachata, Kiz – SBK sur les Bouches du Rhône Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Soirées Salsa, Bachata, Kiz – SBK sur les Bouches du Rhône Marseille, 6 novembre 2021 19:00, Marseille. 6 novembre 2021 – 25 juin 2022 Sur place Entrée libre ou PAF 10 € https://the-place-to-be.fr/evenement/top-des-soirees-salsa-bachata-kiz-sbk-de-marseille-et-des-bouches-du-rhone/ Soirées Latinos sur les Bouches du Rhône Envie de danser la Salsa, la bachata, la kizomba ? Mais où ? Découvrez les Soirées Salsa des Bouches-du-Rhône ! Avec les danses latinos, il y a de quoi faire ! Danseur de salsa débutant(e), confirmé(e) ou tout simplement curieux de découvrir l’ambiance caliente des soirées LATINOS de Marseille et des alentours. Tous les soirs de la semaine, vous pouvez trouver une soirée latino : qu’il s’agisse de soirées SALSA, Bachata, Kizomba, SBK. Et si vous débutez la salsa ou si vous voulez tout simplement améliorer votre style, sachez que de nombreuses soirées SBK sont précédées de cours. Découvrez le programme ICI Marseille Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône samedi 6 novembre – 19h00 à 23h59

dimanche 7 novembre – 19h00 à 23h59

lundi 8 novembre – 19h00 à 23h59

mardi 9 novembre – 19h00 à 23h59

mercredi 10 novembre – 19h00 à 23h59

jeudi 11 novembre – 19h00 à 23h59

vendredi 12 novembre – 19h00 à 23h59

samedi 13 novembre – 19h00 à 23h59

dimanche 14 novembre – 19h00 à 23h59

lundi 15 novembre – 19h00 à 23h59

mardi 16 novembre – 19h00 à 23h59

mercredi 17 novembre – 19h00 à 23h59

jeudi 18 novembre – 19h00 à 23h59

vendredi 19 novembre – 19h00 à 23h59

samedi 20 novembre – 19h00 à 23h59

dimanche 21 novembre – 19h00 à 23h59

lundi 22 novembre – 19h00 à 23h59

mardi 23 novembre – 19h00 à 23h59

mercredi 24 novembre – 19h00 à 23h59

jeudi 25 novembre – 19h00 à 23h59

vendredi 26 novembre – 19h00 à 23h59

samedi 27 novembre – 19h00 à 23h59

dimanche 28 novembre – 19h00 à 23h59

lundi 29 novembre – 19h00 à 23h59

mardi 30 novembre – 19h00 à 23h59

mercredi 1er décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 2 décembre – 19h00 à 23h59

vendredi 3 décembre – 19h00 à 23h59

samedi 4 décembre – 19h00 à 23h59

dimanche 5 décembre – 19h00 à 23h59

lundi 6 décembre – 19h00 à 23h59

mardi 7 décembre – 19h00 à 23h59

mercredi 8 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 9 décembre – 19h00 à 23h59

vendredi 10 décembre – 19h00 à 23h59

samedi 11 décembre – 19h00 à 23h59

dimanche 12 décembre – 19h00 à 23h59

lundi 13 décembre – 19h00 à 23h59

mardi 14 décembre – 19h00 à 23h59

mercredi 15 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 16 décembre – 19h00 à 23h59

vendredi 17 décembre – 19h00 à 23h59

samedi 18 décembre – 19h00 à 23h59

dimanche 19 décembre – 19h00 à 23h59

lundi 20 décembre – 19h00 à 23h59

mardi 21 décembre – 19h00 à 23h59

mercredi 22 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 23 décembre – 19h00 à 23h59

vendredi 24 décembre – 19h00 à 23h59

samedi 25 décembre – 19h00 à 23h59

dimanche 26 décembre – 19h00 à 23h59

lundi 27 décembre – 19h00 à 23h59

mardi 28 décembre – 19h00 à 23h59

mercredi 29 décembre – 19h00 à 23h59

jeudi 30 décembre – 19h00 à 23h59

vendredi 31 décembre – 19h00 à 23h59

samedi 1er janvier 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 2 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 3 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 4 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 5 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 6 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 7 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 8 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 9 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 10 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 11 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 12 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 13 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 14 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 15 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 16 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 17 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 18 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 19 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 20 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 21 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 22 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 23 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 24 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 25 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 26 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 27 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 28 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 29 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 30 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 31 janvier 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 1er février 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 2 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 3 février 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 4 février 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 5 février 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 6 février 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 7 février 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 8 février 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 9 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 10 février 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 11 février 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 12 février 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 13 février 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 14 février 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 15 février 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 16 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 17 février 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 18 février 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 19 février 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 20 février 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 21 février 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 22 février 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 23 février 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 24 février 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 25 février 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 26 février 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 27 février 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 28 février 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 1er mars 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 2 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 3 mars 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 4 mars 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 5 mars 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 6 mars 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 7 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 8 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 9 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 10 mars 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 11 mars 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 12 mars 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 13 mars 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 14 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 15 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 16 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 17 mars 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 18 mars 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 19 mars 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 20 mars 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 21 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 22 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 23 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 24 mars 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 25 mars 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 26 mars 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 27 mars 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 28 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 29 mars 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 30 mars 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 31 mars 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 1er avril 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 2 avril 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 3 avril 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 4 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 5 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 6 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 7 avril 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 8 avril 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 9 avril 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 10 avril 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 11 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 12 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 13 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 14 avril 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 15 avril 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 16 avril 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 17 avril 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 18 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 19 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 20 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 21 avril 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 22 avril 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 23 avril 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 24 avril 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 25 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 26 avril 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 27 avril 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 28 avril 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 29 avril 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 30 avril 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 1er mai 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 2 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 3 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 4 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 5 mai 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 6 mai 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 7 mai 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 8 mai 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 9 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 10 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 11 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 12 mai 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 13 mai 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 14 mai 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 15 mai 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 16 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 17 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 18 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 19 mai 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 20 mai 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 21 mai 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 22 mai 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 23 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 24 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 25 mai 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 26 mai 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 27 mai 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 28 mai 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 29 mai 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 30 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 31 mai 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 1er juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 2 juin 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 3 juin 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 4 juin 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 5 juin 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 6 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 7 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 8 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 9 juin 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 10 juin 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 11 juin 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 12 juin 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 13 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 14 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 15 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 16 juin 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 17 juin 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 18 juin 2022 – 19h00 à 23h59

dimanche 19 juin 2022 – 19h00 à 23h59

lundi 20 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mardi 21 juin 2022 – 19h00 à 23h59

mercredi 22 juin 2022 – 19h00 à 23h59

jeudi 23 juin 2022 – 19h00 à 23h59

vendredi 24 juin 2022 – 19h00 à 23h59

samedi 25 juin 2022 – 19h00 à 23h59

Détails Heure : 19:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Marseille Ville Marseille Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Marseille Marseille