Secrets de Pierres 3 ème édition marseille, 4 janvier 2020 09:00, Marseille. 4 et 5 janvier 2020 Sur place entrée payante 06 10 27 54 87 Salon de Minéralogie et d’Art naturaliste Secrets de Pierres Bien être et Thérapies minérales le 04 & 05 janvier 2020 Bourse aux Minéraux, Fossiles & Lithothérapie au PARC Chanot de MARSEILLE dans le cadre de la 16ème édition du Salon ANIMALMANIA Pièces de collection des 5 continents, Pierres brutes, taillées ou montées en bijoux, Bijoux de créateurs, Gemmologie, démonstration de Lapidaire, Météorites, Art naturaliste – Faune & Flore Espace Coquillages, Fossiles du Monde, Lithothérapie… Nombreuses animations liées à la Nature et sur le thème animalier…venez nombreux, à ne pas manquer. L’édition 2019 à comptabilisé plus de 17000 visiteurs Organisateur SCOexpo, leader des Salons Nature du Grand Sud Contact-Réservations SCOexpo 04 78 04 21 21 Le Naturaliste 06 10 27 54 87 Espace restauration-Parking gratuit et gardé marseille 13000 13000 Marseille Les Petites Gueules Bouches-du-Rhône samedi 4 janvier 2020 – 09h00 à 09h30

dimanche 5 janvier 2020 – 09h00 à 09h30

