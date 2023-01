Les entreprises de Marseille et alentours recrutent ! Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vous êtes à la recherche d’un job, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les recruteurs de votre région en direct ! Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une alternance ? Rencontrez les entreprises qui recrutent dans votre ville et ses alentours lors d’un événement de recrutement organisé par le Crédit Agricole Alpes Provence, le 7 février à Marseille. Pour en savoir plus et vous inscrire : https://wiz.bi/3Gcjhd0 Marseille Marseille 13000 Marseille Bouches-du-Rhône mardi 7 février – 18h30 à 21h30

