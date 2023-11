« Même » de Pierre Rigal – Compagnie Dernière Minute LE ZEF LE MERLAN, 28 mars 2024, MARSEILLE.

« Même » de Pierre Rigal – Compagnie Dernière Minute LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Mieux vaut ne pas arriver en retard à « Même » car l’histoire pourrait commencer lorsqu’on ne l’attend pas… D’emblée, le public est transporté dans un studio où neuf personnes travaillent à une pièce nébuleuse : une vraie-fausse répétition prétexte à une création tressée de surprises. Pris dans la minutieuse harmonie de leurs mouvements, les danseurs sont stoppés par un incident. Et la troupe entière de se lancer dans d’absurdes calculs, qui culminent en un irrésistible et réjouissant imbroglio. « Même » est une farce truffée de gags corporels au gré de rituels étranges faits de théâtre, de chant et de danse. Dans cette course poursuite frénétique, les acteurs se laissent ballotter entre éclats de rire et angoisses névrotiques et semblent ne pas comprendre ce qu’il leur arrive. Un cycle infernal où impressions de déjà-vu, boucles et décalages s’enchaînent à travers les sons, les gestes, les paroles et les attitudes. Alors ils dansent, chantent, parlent en accéléré ou en décéléré, en stop motion, en muet, en retard les uns par rapport aux autres, ou plutôt en décalage… Et le temps lui-même est dérouté et s’amuse à les perdre dans leur propre spectacle. Une douce folie orchestrée de main de maître par Pierre Rigal qui, sous ses allures de laboratoire loufoque, sonde les profondeurs de la condition humaine. Interprétation : Pierre Cartonnet, Antonin Chaumet, Mélanie Chartreux, Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, Pierre Rigal, Denis Robert, Juliette Roudet, Crystal Shepherd-Cross Sur une musique en direct de Microréalité Collaboration artistique : Roy Genty Accessibilité PMR (nous prévenir au 04 91 11 19 20 de 13h à 18h) Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle Parking gratuit Antonin Chaumet, Pierre Cartonnet, Mélanie Chartreux, Pierre Rigal

Votre billet est ici

LE ZEF LE MERLAN MARSEILLE ave Raimu Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici