« Les Autres » – Anton Lachky – Anton Lachky Compagny LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 19:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Ce premier spectacle jeune public d’Anton Lachky est une véritable pépite ! Sur un mythe moderne et écologique, remarquablement écrit par Éléonore Valère-Lachky, quatre danseur.euse.s transmettent une prodigieuse fureur de vivre. Dans ce ballet classique, aux variations hip hop à couper le souffle, la fougue se conjugue à la précision, et le geste à la fable. Les Autres c’est l’histoire de quatre personnages enfermés dans un monde clos, totalement dépouillé de tout autre être vivant, et entouré d’écrans translucides infranchissables… Pour conjurer le sort, déjouer l’ennui, tous les jours, ils dansent ! Un récit chorégraphié d’une efficacité redoutable pour s’émerveiller du vivant et reconstruire ensemble un monde après la fin (probable…) de notre civilisation thermo-industrielle. Une renaissance pour la nouvelle ère du possible, dans un train d’enfer : c’est Les autres ! Chorégraphie : Anton Lachky Dansé par : Evelyne de Weerdt, Dunya Narli, Nino Patuano, Lewis Cooke. Texte : Eléonore Valère-Lachky Accessibilité PMR (nous prévenir au 04 91 11 19 20 de 13h à 18h) Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle Parking gratuit ANTON LACHKY

