« Walden [Le Zef] » de Loïc Guénin – Le Phare à Lucioles LE ZEF LE MERLAN, 17 février 2024, MARSEILLE.

« Walden [Le Zef] » de Loïc Guénin – Le Phare à Lucioles LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 18:00 (2024-02-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Plus qu’un concert, Walden est peut-être avant tout une histoire de cabane… À l’instar de l’écrivain américain Henry David Thoreau, considéré aujourd’hui comme le père fondateur de l’écologie citoyenne et de la désobéissance civile, la démarche du compositeur Loïc Guénin consiste à s’isoler pour construire un dispositif à l’écoute d’un environnement donné. Ici, il pose sa cabane au ZEF, dans l’écosystème qu’est le Centre Urbain du Merlan et son quartier ! En immersion durant plusieurs mois dans ce refuge, Loïc Guénin écrit, dessine, enregistre et compose. De cette plongée en apnée dans l’écoute de son environnement naissent de véritables œuvres plastiques. Ces partitions graphiques mêlent musique, mots, sons, architecture et contexte. C’est beau et très écrit, rempli de sens et de sensibilité, c’est précis et aléatoire. Comme un souffle de liberté, une fenêtre pour l’interprétation des musiciens invités à entrer en résonnance avec le lieu, et une invitation aux spectateurs à l’écoute, aux rêves, en un mot à l’utopie. Walden est un projet hors norme, une déambulation performative et musicale créée avec un petit ensemble de musicien.ne.s dans différents espaces d’un même lieu, qui ne se joue qu’une seule fois et dont aucun enregistrement ne garde de trace : ne ratez pas Walden [LE ZEF] ! Accessibilité PMR (nous prévenir au 04 91 11 19 20 de 13h à 18h) Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle Parking gratuit

Votre billet est ici

LE ZEF LE MERLAN MARSEILLE ave Raimu Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici