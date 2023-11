La Petite Fille qui Disait Non – Carole Thibaut LE ZEF LE MERLAN, 26 janvier 2024, MARSEILLE.

La Petite Fille qui Disait Non – Carole Thibaut LE ZEF LE MERLAN. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 19:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

C’est l’histoire de Marie, plus tout à fait une petite fille, bientôt une adolescente. Elle vit en bordure d’une cité avec sa mère Jeanne, une infirmière qui court toujours. Et rend régulièrement visite à Louise, sa grand-mère qui habite de l’autre côté de la cité Fauret (forêt comprend-elle enfant), non sans avoir écouté les mises en garde de sa mère. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, il y a bien du Petit Chaperon Rouge dans l’air. Mais dans une version plus que moderne, loin de la morale à la Charles Perrault. Cette pièce signée Carole Thibaut fait valser les sentiments qui se bousculent lorsqu’on grandit : l’amour, l’obéissance, que rattrapent un beau jour la révolte, la colère, la curiosité, le défi. Il y a une grand-mère cash, sans bonnet de nuit en dentelle, avec qui Marie peut parler de tout, sans manières et sans tabou. Il y a une mère dépassée, qui doit régler des comptes avec ses propres fantômes. Et aussi le deuil, le goût des galettes de l’enfance et des secrets partagés, ceux que se transmettent les femmes de génération en génération. Texte et mise en scène : Carole Thibaut Avec : Yann Mercier, Marie Rousselle-Olivier / Lisa Torrès (en alternance) & Hélène Seretti Accessibilité PMR (nous prévenir au 04 91 11 19 20 de 13h à 18h) Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle Parking gratuit Carole Thibaut

Votre billet est ici

LE ZEF LE MERLAN MARSEILLE ave Raimu Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici