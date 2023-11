La Yegros + Première Partie LE MOULIN Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SAAG LE MOULIN (3-139516) en accord avec Ark Agency présente :

Nous sommes en 2013 quand, sur un rythme de cumbia avec guitare, accordéon et percussions, le refrain de Viene de Mí propulse La Yegros aux oreilles du monde.Devenu un tube international, Viene de Mí a braqué les projecteurs sur l'artiste argentine et véritablement changé sa vie. Bientôt 10 ans après la sortie de son premier album du même titre que sa chanson emblématique, La Yegros veut fêter ça, sur scène où elle excelle, en se lançant dans une tournée anniversaire.« Cuuumbia ! »

La Yegros + Première Partie
LE MOULIN, 2 décembre 2023, MARSEILLE.
Tarif : 26.0 euros.

Détails
Lieu LE MOULIN
Adresse 47 bld Perrin
Ville MARSEILLE
Departement Bouches-du-Rhône

