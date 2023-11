The Casualties + Rats Don’t Sink LE MOLOTOV, 5 décembre 2023, MARSEILLE.

The Casualties + Rats Don’t Sink LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:30 (2023-12-05 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Après avoir sorti des albums sur des labels tels que PunkCore, Side One Dummy et Season of Mist, le groupe a atterri sur le légendaire label de Los Angeles, Cleopatra Records, pour leur dixième album studio : WRITTEN IN BLOOD. Enregistré avec la super équipe de Bill Stevenson et Jason Livermore aux commandes de leur Blasting Room Studios, WRITTEN IN BLOOD est également le premier album à accueillir un nouveau chanteur et ami de longue date du groupe, David Rodriguez de Starving Wolves et anciennement Krum Bums. Le mythique groupe de Street Punk New Yorkais a parcouru presque tous les coins du globe et a participé à des tournées nord-américaines massives dans le cadre du Warped Tour, et a tourné avec des groupes tels que THE EXPLOITED, GBH, CIRCLE JERKS, HATEBREED, CROWBAR, GWAR, MUNICIPAL WASTE, FLOGGING MOLLY, GOATWHORE, BRUJERIA et bien d’autres. The Casualties The Casualties

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

