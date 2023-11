Matt Elliott LE MOLOTOV, 26 novembre 2023, MARSEILLE.

HAPPYPROD (LIC-R-2021-013225/005879) PRESENTE : ce concert. Matt Elliott est un guitariste et auteur-compositeur-interprète anglais, installé en France, qui joue de la musique folk sombre. Il a également produit et enregistré de la musique électronique sous le nom de The Third Eye Foundation.On aurait envie de ranger Matt Elliott dans un genre ou un autre mais plus qu’une école ou un style, l’anglais s’inscrit finalement plus dans un héritage, une tradition plutôt, celle de la complainte, du chant de lamentation qui court de continent en continent, de pays en pays.Écouter les disques de Matt Elliott, ce n’est pas seulement écouter un artiste qui aurait délaissé la dimension électronique dans son travail. C’est bien plus que cela, c’est voir un artiste qui laissera une empreinte différente, Flowers For Bea en est sans doute le plus bel exemple. Un peu comme Dominique A qui a mis des années à s’assumer en tant que chanteur, Matt Elliott a choisi de ne plus cacher son chant derrière des artifices de production. Sa voix n’a jamais été si belle, si forte, si pleine de nuances que sur Unresolved. Il y a dans ses paroles comme dans son chant une forme de lâcher-prise qui est quelque chose de nouveau dans le travail du musicien. Il y a chez Matt Elliott cette force d’expansion, cette capacité à enlever les scories, les parasites qui perturbent pour ne garder que l’essentiel, l’émotion ni brute ni forte, non, l’émotion réelle.Sur son nouvel album The End Of Days, sorti en 2023, Matt Elliot chante cet espace infime, cet entre-deux entre la joie intense et le chagrin absolu, cette frontière entre l’indicible et le partagé. Il sera sur la scène de L’Archipel, le 13 octobre prochain ! Accès personnes à mobilité réduite : 06 40 81 13 75 Matt Elliott

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

