MOON HOOCH LE MOLOTOV, 22 novembre 2023, MARSEILLE.

MOON HOOCH LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:30 (2023-11-22 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Moon Hooch a en quelque sorte percé grâce à la NYPD. Sensation du métro new-yorkais autour de 2010, la police a vite dû les interdire de certains endroits où ils ne pouvaient pas gérer les foules.En quelques années, le trio explosif de cuivres et percussions est passé des quais du subway à une reconnaissance internationale, assurant les premières parties de groupes comme Beats Antique, They Might Be Giants ou Lotus, et réalisant leurs premières tournées à guichets fermés aux Etats-Unis et en Europe.Utilisant des techniques de jeu peu conventionnelles, ils sont notamment connus pour leur utilisation des cônes de signalisation… en pavillons de saxophone.Avec ce son bien particulier, ils cultivent une identité artistique bourrée d’énergie, qui conjure le free du jazz, le gras du dubstep, l’exaltation de l’électro et la vibe du hip-hop. De quoi réveiller les rues et retourner les salles !

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

