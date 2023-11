The Vintage Caravan + Volcanova LE MOLOTOV, 17 novembre 2023, MARSEILLE.

The Vintage Caravan + Volcanova LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Artefact PR en accord avec Garmonbozia inc Icelandic Prog Stoner Classic Rock Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 The Vintage Caravan est un jeune groupe catchy modern prog stoner rock originaire de Reykjavik qui déboule aujourd’hui à tombeau ouvert sur les scènes des salles et des plus grand festivals d’Europe comme le Wacken, le Hellfest ou encore Wertcher et Rosckilde. Leur dernier album, « Monuments », sorti sur Napalm Records montre la maturité du trio Islandais et leur maitrise exceptionnelle de l’habile mélange de classic rock, d’envolées virtuoses 70’s à la guitare et d’influences plus modernes. The Vintage Caravan insuffle un sang nouveau à la formule classic rock tout en honorant ses racines. Avec un son massif, puissant et typiquement stoner, Volcanova immpose un impact rock’n’roll maximal qui plaira aussi bien aux fans de Monster Magnet, Nebula en encore Fu Manchu. The Vintage Caravan, VOLCANOVA The Vintage Caravan, VOLCANOVA

Votre billet est ici

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

21.8

EUR21.8.

