Hippie Death Cult LE MOLOTOV, 15 novembre 2023, MARSEILLE.

Hippie Death Cult LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Hippie Death Cult a été décrit comme « un voyage à travers une expression artistique, une exploration et une découverte éhontées et triomphantes » dans les domaines du psychédélisme et du rock n’ roll riche en riffs. Au cours de leurs années de formation, le groupe est passé d’un groupe de quatre musiciens à un power trio plus consonant composé du guitariste Eddie Brnabic, de la chanteuse/bassiste Laura Phillips et du batteur Harry Silvers. En 2019, ils ont signé avec Cursed Tongue Records pour la sortie de 111, puis en 2021 avec Heavy Psych Sounds Records pour sortir Circle of Days et Doom Sessions Vol.5, une version séparée avec les camarades du label High Reeper. Les deux albums complets ont été acclamés par la critique internationale tout en faisant leurs débuts au premier rang des Doom Charts. Le groupe est également connu pour sa grande énergie et ses performances scéniques passionnées, ayant été la tête d’affiche de nombreux spectacles à guichets fermés dans leur ville natale de Portland, Oregon, en plus de tourner sur la côte ouest et le sud-ouest des États-Unis. Ils sont actuellement en production pour leur troisième album studio et devraient annoncer de nombreuses tournées aux États-Unis, au Canada et en Europe à partir de la fin de l’été 2022.

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

