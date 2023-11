Wegferend + Solventis LE MOLOTOV, 12 novembre 2023, MARSEILLE.

Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 20:30. Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

WEGFEREND [Folk Onirique – Allemagne] Wegferend invoque des histoire. De celles que l’on raconte au coin du feu, lorsqu’après l’orage, le ciel hésite à laisser poindre les lueurs dorées du soleil. Le groupe puise son inspiration à plusieurs sources : La néo-folk, les musiques traditionnelles d’Europe et d’Orient, les musiques progressives et dans divers sous genre de Metal. Les trois musiciens vous proposent une folk onirique oscillant entre contemplation et brutalité. Elle évoque le désespoir autant que la liberté, la libération intérieure. Ils vous feront parcourir un monde poétique et vivant, vibrant de Nature et d’histoires humaines. Bienvenue en Autremonde SOLVENTIS [Folk Solaire – France] En solo la musique de Solventis est magnifié porté par une guitare électrique relevant un magnifique chant Après un premier EP solo “Wintersongs” en 2018 et un album en quatuor “Of Dusk and Dawns” en 2020 chez Steelwork Maschine, le groupe se recentre sur un duo et vient de sortir un nouveau single, “Primevère”

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

9.8

EUR9.8.

