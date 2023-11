Krav Boca + Gros Volume LE MOLOTOV Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 2 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Après 4 albums, le groupe sort l'album "Pirate Party" en 2022 et continue de multiplier les tournées partout en Europe. Dans le public, sur scène, sur un terrain de basket ou dans la rue, une ambiance est de rigueur : le DÉGÂT !

Krav Boca + Gros Volume
LE MOLOTOV, 11 novembre 2023, MARSEILLE
Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

LE MOLOTOV
3 place Paul Cézanne
MARSEILLE
Bouches-du-Rhône

