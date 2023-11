The Warlocks + Venus As a Boy LE MOLOTOV, 8 novembre 2023, MARSEILLE.

The Warlocks + Venus As a Boy LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Formé en 1999, le groupe The Warlocks, basé à Los Angeles, produit un mur de son implacable et hypnotique qui évoque une collision entre le psychédélisme classique, le Krautrock et le Velvet Underground. Le leader Bobby Hecksher a grandi dans les marais de Tampa Bay, en Floride, mais a déménagé à Los Angeles à l’âge de 16 ans, où il a rapidement trouvé ses âmes sœurs, jammant avec Beck sur son album Stereopathetic Soulmanure et travaillant au noir avec le Brian Jonestown Massacre. Le premier album du groupe, Rise & Fall (Bomp 2000), définit leur modèle, mais c’est la signature d’un contrat mondial avec Mute et la sortie de Phoenix (2003) qui a considérablement accru leur notoriété. Plusieurs albums ont suivi, dont Surgery en 2005, Heavy Deavy Skull Lover en 2007, The Mirror Explodes en 2009 et The Chain en 2020. Les tournées internationales incessantes et la puissance du son gigantesque de The Warlocks sur scène ont permis au groupe de devenir un groupe culte dans le monde entier, qui n’a cessé de croître et de s’intensifier. The Warlocks The Warlocks

Votre billet est ici

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhône

11.8

EUR11.8.

Votre billet est ici