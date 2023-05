Africa Fête : Ashs The Best + Jo Keita Le Makeda, 30 juin 2023 20:00, Marseille.

A l’affiche l’actuel favori du hip hop sénégalais Ashs The Best, en tournée exceptionelle en Europe et Jo Keita qui propose une fusion de styles entre guitares saturées et kora inspirée. Vendredi 30 juin, 20h00 1

Le Festival Africa fête et Damsprod présentent :

****ASHS THE BEST**** & **** JO KEITA EXPERIENCE ****

ASHS THE BEST :

Evoluant dans plusieurs registres musicaux comme le rap, le jazz, ou même l’acoustique, Ashs The Best réussit, à force d’éclectisme et de productivité, à s’imposer dans le paysage musical sénégalais. Il est l’auteur de “Wétoon na ” chanson extraite de la bande originale de la série Karma et de “tourner la page” dans la série Doomi Gaïndé. Fils d’un ancien artiste faisant partie du mythique groupe de reggae sénégalais “Niominka bi”. Elhadj a Tiare né le 29 janvier 1995 à Pikine dans la banlieue de Dakar, découvre la musique par la biais de son père qu’il idolâtre depuis son enfance. C’est ainsi que l’actuel favori du hip hop sénégalais commence à s’initier aux lyrics et aux riles et c’est en 2013 qu’il décide de concrétiser sa passion en adoptant le pseudonyme d’ASHS THE BEST .

La révélétaion de l’année (Galson hip hop awards), le meilleur EP/LP, man of the year, distinction décernée par RAP221 – le meilleur artiste 2021 (Galsen hip hop awards).

Finaliste du prix découvertes RFI édition 2021, le meilleur EP « 1995 » 2022, le meilleur artiste 2022 ( Galsen awards)

JO KEITA EXPERIENCE

Chanteur auteur-compositeur, Jo Keita, débarque à Marseille en 2012. L’artiste puise son inspiration dans ses racines africaines qu’il mêle à la culture pop et urbaine d’aujourd’hui. Il se nourrie aussi des disques de Bob Marley, Salif Keita, mais aussi Otis Redding, Steel Pulse, positif black soul, ou encore Daaraji Family.

Ce multi-instrumentiste à la voix vibrante multiplie les collaborations et les projets avec des artistes de la scène locale : Ahmad Compaoré (créateur du label Musique Rebelle), Fred Pichot, Jeff Kellner, ou encore son trio KBK composé du guitariste Andrew Sudhibhasilp (guitariste jazz et bassiste du groupe touareg Terakaft) et du batteur Carl Charrin (Mama Laveau). Leur complicité nourrie par de nombreux concerts les amènent à enregistrer le premier album Experience, produit en financement participatif et sorti sur format vinyle et numérique au printemps 2020.

