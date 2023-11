Naps – Tournée Le Dôme, 11 juin 2024, MARSEILLE.

Naps – Tournée Le Dôme. Un spectacle à la date du 2024-06-11 à 20:00 (2024-06-11 au ). Tarif : 39.0 à 55.0 euros.

GILBERT COULLIER PRODUCTIONS (3-752486 / 6-752577) PRESENTE CE SPECTACLE Date du 08/03/2024 à 20h00 reportée au 11/06/2024 à 20h00Les billets restent valablesNaps, le rappeur marseillais qui cumule plus d’1 million d’albums vendus, monte sur scène au Dôme de Marseille le vendredi 8 mars 2023 et au Zénith de Paris le samedi 9 mars 2023 ! L’auteur des hits « La Kiffance », « Best Life », « C’est carré le S », promet un show mémorable !Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 04 91 60 99 44 NAPS

Le Dôme MARSEILLE 48, av de Saint­-Just Bouches-du-Rhône

