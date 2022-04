Diner Concert Italien “Duo Sam&Ly” Le Daily Restaurant Golf Borely Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Diner Concert Italien “Duo Sam&Ly” Le Daily Restaurant Golf Borely, 6 mai 2022 20:00, Marseille. Vendredi 6 mai, 20h00 Sur place Paf 5 euros, Réservations au Concert de chansons Italiennes Duo Sam&Ly, Samson à la guitare et Lylian au chant . Pour fêter l’arrivée du printemps, nous avons choisi l’Italie et ses mélodies, un subtil et harmonieux mélange de douceur, de charme, de joie, d’humour, de mélancolie, de romantisme, de passion…

Nous traversons les époques et les genres, du moyen-âge à nos jours Le Daily Restaurant Golf Borely 136 Avenue Clot Bey, Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône vendredi 6 mai – 20h00 à 23h00

