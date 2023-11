Chantal Ladesou On the Road Again… Le Cepac Silo Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Chantal Ladesou On the Road Again… Le Cepac Silo, 2 mars 2024, MARSEILLE. Chantal Ladesou On the Road Again… Le Cepac Silo. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 47.0 à 49.0 euros. David Hardit Production (PLATESV-R-2021-002383/86) présente en accord avec Cassonade ce spectacle Le spectacle initialement prévu le 03/02/24 à 20h30 est avancé au 01/02/2024 à 20h30Les billets restent valablesChantal Ladesou est une aventure à elle toute seule ! Sa voix rauque, son geste innée, son esprit baroque et le ton de ses propos ont su séduire un large public. Chantal c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio l’autodérision : C’est aussi et surtout une bête de scène qui brule les planches dans les vaudevilles comme en One Man Show, alternant les succès, des Amazones à Nelson en passant par Adieu je reste et en solo j’ai l’impression que je vous plais… Vraiment! qui a triomphé sur les scènes de France. Surprenante, gaffeuse, Charmeuse, elle est chouchoutée- chahutée par Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis Avril 2010. Quand vous aurez croisé son chemin vous ne verrez plus la vie du même œil. PMR : 09.83.87.40.32 Chantal Ladesou Votre billet est ici Le Cepac Silo MARSEILLE 35 Quai du Lazaret Bouches-du-Rhône 47.0

EUR47.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Cepac Silo Adresse 35 Quai du Lazaret Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Le Cepac Silo latitude longitude 43.31041015523274;5.366580287400431

Le Cepac Silo MARSEILLE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/