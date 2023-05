Africa Fête : Moesha 13 + Dj Pompompom Le Boum,, 17 juin 2023 21:30, Marseille.

Pour cette nouvelle édition, Africa Fête met l’accent sur le parcours d’artistes femmes et minorités de genre afrodescendantes.

Nous ouvrons la danse avec MOESHA 13 et DJ POMPOMPOM Samedi 17 juin, 21h30 1

https://www.facebook.com/events/138202562570697

*** DJ POMPOMPOM ***

Afrobeats – Reggaeton – Dembow Kizomba Moombahton

Dj Pompompom, geek d’orignie cap-verdienne et amoureuse de musique, digg depuis son plus jeune âge.

Influencée par la musique lusophone que ses parents écoutent et ses propres goûts éclectiques, en 2019 elle se découvre une réelle passion pour le djing. 6 mois après seulement, elle remporte son premier tremplin. Les portes du festival afropunk s’ouvrent à elle : C’est un carton.

Aussi bien inspirée par la communauté queer – à laquelle elle appartient – source d’inspiration pour cette dernière, elle est notamment invitée à mixer lors de plusieurs pride dès 2019 ( Genève, Marseille, le Havre, Lyon).

Dj Pompompom façonne ainsi des sets uniques avec , entre autres, reggaeton, moonbathon, dembow, vrais moments de libération en musique, où elle mêle ses premières amours musicales à ses récentes découvertes pour créer des moments de communion intenses qui resteront gravés dans les mémoires.

**** MOESHA 13 ****

Personnage de scène féminin de Shaun, est un artiste multihyphenate

Marseillais dont la musique fusionne club, afro et transe sous le concept qu’iel à

nommé“GADJICORE”.

Axé sur la création de paysages musicaux Hyperpop comme Expérimental, son travail est marqué par l’enjaillement, le déconditionnement et l’inclusion.

Prix libre et conscient

(Prix conseillé 5€)

BOUM Marseille : 21 rue André Poggioli 13006

Avec le soutien de la @ville de Marseille – @Département des Bouches-du-Rhône

