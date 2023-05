Louis Bonhoure – Caméléon L’ART DU, 4 novembre 2023, MARSEILLE.

Louis Bonhoure – Caméléon L’ART DU. Un spectacle à la date du 2023-11-04 à 21:00 (2023-11-04 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Après avoir fait les premières parties de Gad Elmaleh, Waly Dia, Gérémy Crédeville, Louis vous embarque avec lui dans son univers. Atteint d’un trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité, il vous raconte son parcours de vie, ses années à l’école plutôt cahotique mais grâce auquel il est ici devant vous ce soir. Natif du nord, il a vadrouillé pour arriver maintenant à la montagne. Sensibilisé très tôt au handicap, il brise tous les tabous et prouve que l’on peut rire de tout et de tout le monde. Une famille de bobo l’amène vite à se boboiser comme il dit mais ce n’est tout de même pas un mode de vie où il est à l’aise et il vous en parle avec légèreté. Louis Bonhoure

L’ART DU MARSEILLE 83 rue Marengo Bouches-du-Rhône

