Lou Trotignon Dans « Merou » L'ART DU. 13 octobre 2023, MARSEILLE. Tarif : 17.8 euros.

MATHILDE MOREAU (L-R-2022-017282/ 012780/012781) présente : ce spectacle. Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ? A sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça. Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : De la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer. Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose toustes: sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour? Serait-il possible alors de ré-écrire Sa propre histoire ? Réservations PMR : 02 40 89 65 01 Lou Trotignon Lou Trotignon

L’ART DU MARSEILLE 83 rue Marengo Bouches-du-Rhône

