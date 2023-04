Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LA COMEDIE DE MARSEILLE MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LA COMEDIE DE MARSEILLE, 2 mai 2023, MARSEILLE. Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LA COMEDIE DE MARSEILLE. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 20:00 (2023-04-18 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex Fredo allie stand-up et chansons improvisées ! À tout moment, Alex peut sortir sa guitare et se lancer dans une impro, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux où il cumule des millions de vues avec ses vidéos. Alex a hésité entre deux choses : tuer son frère meilleur dans tout, ou monter sur scène pour en parler. Sa mère allait beaucoup lui en vouloir, il a donc choisit la scène. Entre auto-dérision et cynisme, vous succomberez à son humour et à son charme. (C’est lui qui a écrit cette dernière phrase…) A Savoir : Déconseillé aux – 10ans. La comédie de Marseille vous propose de déguster des tapas avant ou après le spectacle dans son chaleureux espace bar. Alex Fredo Bonjour ! Votre billet est ici LA COMEDIE DE MARSEILLE MARSEILLE 16 quai de rive neuve Bouches-du-Rhône 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu LA COMEDIE DE MARSEILLE Adresse 16 quai de rive neuve Ville MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhône Tarif 24.0 24.0 Lieu Ville LA COMEDIE DE MARSEILLE MARSEILLE

LA COMEDIE DE MARSEILLE MARSEILLE Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LA COMEDIE DE MARSEILLE 2023-05-02 was last modified: by Alex Fredo – Bonjour ! (Tournée) LA COMEDIE DE MARSEILLE LA COMEDIE DE MARSEILLE 2 mai 2023 La comédie de Marseille Marseille

MARSEILLE Bouches-du-Rhône