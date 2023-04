Yann Guillarme Nouveau Spectacle LA COMEDIE DE MARSEILLE, 28 avril 2023, MARSEILLE.

Yann Guillarme Nouveau Spectacle LA COMEDIE DE MARSEILLE. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 19:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

C’est l’histoire d’un amoureux de la vie de 40 ans, mi-vieux, mi-beau, mi-chauve, mi-gros, mi-molle…bref un homme ordinaire, mais bien vivant…ce qui est déjà, extraordinaire ! Je viens de la campagne mais j’habite à Paris, je suis progressiste mais je suis un beauf, en diner de famille, mon neveu de 17 ans peut me traiter d’homophobe après une vanne pendant que mon Oncle pense que je suis un peu pédé. Avec sa franchise habituelle, sa gouaille, sa générosité, sa mauvaise foi, Yann Guillarme nous offre un nouveau spectacle plus personnel sur sa peur des fêtes foraines et des gitans, sur la drogue et Epicure, la lgbtuvwxyz et les vengeurs masqués, les gros et le racisme, bref un stand up illustré loin du « wokisme » . Fort du succès des sketchs de Caradec, des Migros, de la Bible, de Baffeur, Yann Guillarme s’est fait une place importante dans le paysage humoristique et médiatique avec ses chroniques sur Rire et Chansons, ses sketchs au festival de Montreux et ses vidéos sur Instagram. Yann Guillarme Nouveau Spectacle

Votre billet est ici

LA COMEDIE DE MARSEILLE MARSEILLE 16 quai de rive neuve Bouches-du-Rhône

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici