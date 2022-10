Marseille la belle re-belle ! Marseille 2e Arrondissement, 16 novembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

2022-11-16 – 2023-06-30

Cité phocéenne si fière de sa filiation méditerranéenne, chargée d’histoire. Cette ville est une source d’inspiration inépuisable. Muse d’artistes qui y sont nés, qui sont passés par là, ou qui ont fait le choix de s’y installer.



Les artistes marseillais donnent à travers leurs œuvres, une dimension documentaire de la ville. Des créations artistiques qui sont un témoignage des lieux et de la vie des marseillais. Des artistes de renom qui de par leur talent et leur implication, en ont fait une ville de mouvements d’arts reconnus.

Marseille ville populaire !



En immortalisant des scènes de vie quotidienne, des rencontres aux cafés, des marchés aux poissons, des marchés aux fleurs, des vieux quartiers de la ville… les artistes marseillais sont les témoins d’une ville populaire et colorée. Ces scènes humanistes rejettent l’image des grandes villes dans ce qu’elles comportent d’anonymat, d’indifférence, et d’invisibilité



« Nous sommes à Marseille, en ce bouillonnant, étourdissant, éblouissant et tant aimable Marseille qui me grise et que je ne me consolerai jamais d’avoir découvert si tard… » Nadar



Dans cet espace de grande qualité architecturale qu’est le Préau des Accoules, nous invitons les petits et les grands à venir découvrir cette nouvelle exposition. Grâce à notre pédagogie spécifique et ludique les enfants pourront comprendre l’histoire de leur ville à travers des œuvres issues des collections des Musées de Marseille.



Pour enfants à partir de 5 ans



Pour les individuels : accueil les mercredis et samedis à 14h.

Pendant les vacances scolaires, accueil les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis à 14h.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par téléphone.



Centres de loisirs : accueil les mercredis matin à 10h.

Pendant les vacances scolaires, accueil les mardis, mercredis, jeudis, vendredis matin à 10h.

Sur réservation, par téléphone.



Contact :

Tél : 04 13 94 83 85

Mail : resa-preaudesaccoules@marseille.fr

https://musees.marseille.fr/marseille-la-belle-re-belle

