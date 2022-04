Marseille Jazz Fête la Musique à la Villa Gaby Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement 25 25 Programmation en cours spécial Fête de la Musique.



Une soirée Jazz des cinq continents, en coproduction avec la Villa Gaby société DM Event et en partenariat avec Scotto Musique. Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 21 juin à la Villa Gaby pour la Fête la Musique. http://www.marseillejazz.com/ Programmation en cours spécial Fête de la Musique.



