Marseille Jazz des cinq continents: Vicente Amigo / Tiffany Muzellec & Simone Pac vieille charité Marseille, vendredi 5 juillet 2024.

Marseille Jazz des cinq continents: Vicente Amigo / Tiffany Muzellec & Simone Pac ♫♫♫ Vendredi 5 juillet, 20h00 vieille charité De 15€ à 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-05T20:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:30:00+02:00

Fin : 2024-07-05T20:00:00+02:00 – 2024-07-05T23:30:00+02:00

L’Ange du Flamenco, Vicente Amigo, vient pour la première fois enchanter la scène de la Vieille Charité qui aura, ce soir-là, des airs d’un Séville marseillais. Baigné au son de José Del Tomate et Merengue de Córdoba, disciple de Paco De Lucia, il va intégrer très jeune le groupe du Maestro Manolo Sánlucar. C’est là, à l’ombre d’un des plus grands guitaristes, qu’il va parfaire son jeu avant de « voler de ses propres ailes ». Son premier album, De Mi Corazón al Aire, sortie en 1991 va lui permettre de jouer dans le monde entier. Vicente est avant tout un bosseur, un accro à sa six cordes, qui va travailler sans cesse pour se révéler petit à petit comme l’un des créateurs les plus novateurs et féconds de la musique actuelle Flamenca en y fusionnant le jazz, le folk et les rythmes sud-américains sans perdre la forme et la sensation essentielles du « flamenco puro ».

Vicente Amigo : guitare | Antonio Fernández Perona “Añil” : guitar | Francisco González Agudo : percussion | Rafael Usero Vilches “Rafael de Utrera” : chant | Ewen Vernal : basse

: &

Simone et Tiffany se rencontrent dans les jams jazz marseillaises, où ils tissent rapidement une amitié liée au plaisir de jouer ensemble. Ils décident donc de monter ce projet, en duo, afin d’explorer et de s’approprier leurs morceaux préférés du répertoire jazz. La voix de Tiffany, douce et chaleureuse, se mêle au jeu de guitare de Simone, subtil et moderne. Laissez-vous emporter par de belles interprétations de grands classiques, ainsi que par la découverte de morceaux inédits !

Tiffany Muzellec : chant | Simone Pace : guitare.

Soirée en partenariat avec les Musées de Marseille.

ℹ️ :

️ Vendredi 5 juillet 2024

20h – ouverture des portes à 19h30

Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille

40€ Tarif Normal / 35€ Tarif Réduit / 15€ Tarif Jeune (moins de 18 ans) Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseillejazz.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]