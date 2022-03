Marseille Jazz des cinq continents: The New Power Generation – Hannah Williams and the Affirmations palais Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

palais Longchamp, le mercredi 20 juillet à 20:30

The New Power Generation C’est un concert princier qui s’annonce avec The New Power Generation, amis, complices, partenaires musiciens du Kid de Minneapolis depuis 1991, année de leur fructueuse rencontre artistique. A la mort de Prince, The New Power Generation s’est reformé le temps d’un mémorable concert hommage en octobre 2016. Depuis, le groupe s’est donné pour mission de faire vivre encore et toujours la musique qu’ils ont jouée et composée avec le Purple Prince. Hannah Williams and the Affirmations Un torrent de soul venu d’Angleterre, un pur bloc d’énergie : Hannah Williams and the Affirmations sont aujourd’hui reconnus comme une autorité en la matière, adoubés par les plus grands de Sharon Jones à Jay-Z, qui ont reconnu dans leur musique une incontestable authenticité. Difficile de résister à la voix d’Hannah Williams et à la puissance de ses compositions. Des trucs de femme debout. Leur dernier album s’appelle, « 50 Foot Woman » (la femme de 15 mètres). C’est dire.

De 15 à 35€

♫♫♫ palais Longchamp Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T20:30:00 2022-07-20T23:59:00

