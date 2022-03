Marseille Jazz des cinq continents: Sylvain Rifflet – Lucas Santtana vieille charité, 8 juillet 2022, Marseille.

Marseille Jazz des cinq continents: Sylvain Rifflet – Lucas Santtana

vieille charité, le vendredi 8 juillet à 20:30

Sylvain Rifflet Une conversation avec Stan Getz, saxophoniste installé au panthéon du jazz et de la bossa nova réunis : voilà ce que propose le saxophoniste et compositeur français Sylvain Rifflet. Un dialogue concentré autour de Focus, un album de Stan Getz qui mariait un quatuor à cordes et un ensemble jazzy. C’est cet esprit qui guide la démarche de Sylvain Rifflet, qui ajoute une guitare brésilienne à l’ensemble. Bien le moins pour ce retour à Ipanema. Lucas Santtana Quand l’époque se met à crier fort, Lucas Santtana décide lui murmurer à l’oreille. Pour mieux faire passer le message, le chanteur brésilien, as de l’électro a délaissé ses tables de mixages pour se tourner vers la bossa nova minimaliste sur les traces de Joao Gilberto. Une simple guitare acoustique, et sa voix chaude et claire qui appelle les Brésiliens à ne pas se lâcher la main.

De 15 à 35€

♫♫♫

vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T20:30:00 2022-07-08T23:59:00