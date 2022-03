Marseille Jazz des cinq continents: Stacey Kent – Joey Alexander Trio Théâtre silvain, 16 juillet 2022, Marseille.

Théâtre silvain, le samedi 16 juillet à 20:30

Stacey Kent Une crooneuse, niveau olympique. Une voix suave, fragile et précise à la fois, cette manière de tenir une note sur un souffle qui rappelle les maitres du genre. Depuis un peu plus de vingt ans, Stacey Kent s’est taillé un nom et une belle popularité avec un répertoire très soigneusement choisi de grands standards. Enrichi aujourd’hui de ses voyages musicaux de Michel Legrand à Carlos Jobim. La classe. Joey Alexander Trio Un toucher aux milles nuances, d’une parfaite maîtrise rythmique, une jolie élégance dans les compositions et un impeccable don pour l’improvisation… C’est le prodige de Joey Alexander. Né à Bali le 25 juin 2003, à six ans, il commence à apprendre le piano en autodidacte avec le petit clavier électronique que lui a offert son père. En 2020, il sort son 5e disque, « Warna », sur le prestigieux label Verve. Un opus qui fait suite à quatre albums parus chez Motema Music et qui lui ont valu trois nominations aux Grammy Awards Joey Alexander aborde les standards avec une approche revigorante, les fusionne avec ses propres compositions, révèle le coeur et l’âme, sensibles et sincères, de sa personnalité de musicien.

