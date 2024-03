Marseille Jazz des cinq continents: Omar Sosa / Gildaa Théâtre de La Sucrière Marseille, dimanche 30 juin 2024.

Marseille Jazz des cinq continents: Omar Sosa / Gildaa ♫♫♫ Dimanche 30 juin, 20h00 Théâtre de La Sucrière 10€

Début : 2024-06-30T20:00:00+02:00 – 2024-06-30T23:00:00+02:00

Pour le public du Marseille Jazz, Omar Sosa est comme un grand frère, écouté et attendu. Tout d’abord parce qu’il nous a habitué à nous surprendre en nous plongeant dans les abysses de son jazz ou navigue les musiques de son monde qu’il a le génie de relier les unes aux autres pour nous faire partager son meilleur jazz ! Sa force de persuasion et son terrain de jeu est aussi la scène, imaginés comme des voyages spirituels, des pépites uniques, des instants de fusion entre lui, sa musique et son public. Omar Sosa est un maitre de cérémonie généreux qui sait nous tenir en haleine en nous charmant de ses milles et une facettes musicales qu’il explore depuis plus de trente ans. Cette année Omar Sosa revient avec l’une de ses formations de prédilection, en solo, en dialogue avec son piano et en lien spirituel avec son public. Un des concerts à ne pas louper.

Omar Sosa : piano et claviers.

Entre la France et le Brésil, Gildaa c’est l’histoire d’une femme à la recherche de sa mémoire. Dans sa cuisine, un arbre électro-acoustique : une machine à écrire branchée à un violon, branché à une kora, branché à un trombone, branché à sa voix, branchée à ses ancêtres. Progressive rnb, Chanson Française et Soul Brésilienne, Gildaa nous invite à un voyage intérieur, à travers son esprit oùAbsurde et Mystique sont intimement liés. « Gildaa c’est le feu, et elle met le feu. Sur la scène, et en vous. Elle joue, on rit, elle chante, on pleure, elle danse, on vibre. Il faut voir ce cocktail explosif, de fièvre, de transe, d’humour, de sensualité, de vitalité effrénée, où tout est organique. Quelle délicieuse claque on prend ! » Emmanuelle Bercot

Gildaa : chant, violon, percussion, trombone, Kora, loopstation, machine à écrire.

Une soirée en partenariat avec la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements.

️ Dimanche 30 juin 2024.

20h – ouverture des portes à 19h.

Théâtre de la Sucrière, Parc François Billoux, 246 Rue de Lyon – 13015 MARSEILLE

️ Parking gratuit à proximité

Placement assis libre. Toute sortie est définitive (pas de guichet billetterie sur les lieux de concert).

