Marseille Jazz des cinq continents – Jazz Club 22: Prospectus Conservatoire Pierre Barbizet Marseille, vendredi 12 juillet 2024.

Marseille Jazz des cinq continents – Jazz Club 22: Prospectus ♫♫♫ Vendredi 12 juillet, 22h00 Conservatoire Pierre Barbizet 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T22:00:00+02:00 – 2024-07-13T02:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T22:00:00+02:00 – 2024-07-13T02:00:00+02:00

Lauréat Jazz Migration #9

Prospectus est pensé collectivement, l’improvisation et la répétitivité en sont les principaux

composants. Prospectus tire son nom d’un des albums live enregistré par le génial Steve Lacy. Les lauréats du dispositif Jazz Migration revendiquent d’ailleurs ouvertement leurs influences du côté de la scène free américaine. Une liberté qui nous transporte sans complexe dans l’histoire du jazz mais avec leur jazz !

Ciechelski Léa : saxophones, flûtes | Peyrous Henri : saxophones, clarinette | Ducoin Julien : contrebasse | Hay Florentin : batterie

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s emergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français.

ℹ️ :

22h/2h

Conservatoire Pierre Barbizet, 2 place Carli, 13001 Marseille

10€ Tarif Unique Placement libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Conservatoire Pierre Barbizet 2 place Carli, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseillejazz.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]