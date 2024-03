Marseille Jazz des cinq continents – Jazz Club 22: Music is my Field Conservatoire Pierre Barbizet Marseille, samedi 13 juillet 2024.

Marseille Jazz des cinq continents – Jazz Club 22: Music is my Field ♫♫♫ Samedi 13 juillet, 22h00 Conservatoire Pierre Barbizet 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-13T22:00:00+02:00 – 2024-07-14T02:00:00+02:00

Fin : 2024-07-13T22:00:00+02:00 – 2024-07-14T02:00:00+02:00

From Atlanta to Marseille

Avec le collectif « Reverence » (Atlanta), Kebbi Williams, Raphaël Imbert, et des musicien·nes issu·es du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

Dans une vie de musicien·ne et de mélomane, il est tout de même assez rare de se dire « ce que j’entends là, je ne l’avais jamais entendu! ». Cette impression peu commune et précieuse, Raphael Imbert et son équipe l’ont eue un dimanche soir d’avril 2023 à la Gallery992, à Atlanta (Georgie, EUA), où ils étaient présents dans le cadre de leur projet Music is My Field produit par la Compagnie Nine Spirit et soutenu par la Villa Albertine. Gallery992, un lieu créé pour et par les artistes, qui se regroupent sous l’appellation Reverence dont la devise est explicite : « La mission de Reverence est de perpétuer la tradition du langage non-verbal à travers l’improvisation et d’inspirer l’ouverture d’esprit et l’esprit de son public pour s’aventurer dans de nouveaux territoires musicaux qui restent encore à explorer. Et ces nouveaux territoires sont bien là ! Imaginez Sun Ra qui aurait intégré le hip hop d’Atlanta, et vous aurez une petite idée de cette manière d’improviser.

Pour ce Jazz Club, le collectif Reverence se déplace à Marseille, ville qui résonne efficacement à l’appel du collectif, à la rencontre des artistes phocéens, et pour ouvrir une jam session d’un format nouveau : ouvert à toutes et tous, avec un principe, affiché sur les murs de Gallery992 : « No Cover, No Request! » (pas de reprises, pas de demandes de morceaux!). On joue, simplement ! Un lien transatlantique original et appelé à un grand avenir, entre deux grandes cités qui ont l’art en partage, et des moments intenses et inédites en perspective. Une expérience à ne pas rater !

Soirée en partenariat avec la Villa Albertine et l’AMI et en coproduction avec le Conservatoire Pierre Barbizet – un établissement de l’INSEAMM.

ℹ️ :

22h/2h

Conservatoire Pierre Barbizet, 2 place Carli, 13001 Marseille

10€ Tarif Unique Placement libre. Toute sortie est définitive. Pas de guichet billetterie sur les lieux de concert.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Conservatoire Pierre Barbizet 2 place Carli, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.marseillejazz.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]