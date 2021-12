Marseille palais Longchamp Bouches-du-Rhône, Marseille Marseille Jazz des cinq continents: Herbie Hancock – Anne Paceo palais Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mardi 19 juillet 2022 à 20:30

Herbie Hancock Soixante ans de musique, soixante ans de jazz, voilà ce que représente aujourd’hui Herbie Hancock, génial musicien, magicien de la fusion. Avec Herbie Hancock, le jazz fusionne avec Debussy, l’afro-cubain, le hip-hop, le funk jusqu’à la pop. Anne Paceo Surdouée à la batterie, musicienne accomplie et mélomane curieuse, Anne Paceo nous emmène depuis dix ans dans d’incroyables voyages sonores, couronnés de trois Victoires. Le dernier en date S.H.A.M.A.N.E.S sonne comme une invitation à l’envoutement. Sa présence scénique exceptionnelle en sera forcément un des charmes.

De 15 à 35€

palais Longchamp Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T20:30:00 2022-07-19T23:30:00

