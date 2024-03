Marseille Jazz des cinq continents: Gregory Porter / Grégory Privat palais Longchamp Marseille, vendredi 12 juillet 2024.

Avec sa voix de baryton si reconnaissable et fascinante, sa maîtrise des traditions les plus profondes de la soul, du jazz et du gospel, Gregory Porter s’est imposé comme l’un des chanteurs les plus acclamés d’Amérique.

2 fois Grammy awards du Jazz vocal, 2014 et 2017, le talent artistique et la sensibilité placent ce performer charismatique dans la lignée des plus grands chanteurs comme Nat « King » Cole, un de ses héros. Son tout premier album consacré à Noël, enregistré avec le mythique label « Blue Note », rend hommage à ses maîtres dont Marvin Gaye et Stevie Wonder et aux standards.

Pour Gregory Porter, Noel, c’est l’occasion de partager : « Je pense toujours à l’équilibre », explique-t-il, cela m’a été transmis et ça revient sans cesse dans ma musique ». Et pour le Marseille Jazz des cinq continents, c’est la promesse d’un moment d’exception sur la scène estivale du Palais Longchamp.

Gregory Porter : chant

Chip Crawford : piano, fender rhodes

Emanuel Harrold : batterie

Tivon Pennicott : saxophone

Jahmal Nichols : contrebasse, basse

Ondrej Pivec : orgue hammond

A l’instar de ses frères, de scène et de cœur, Bèlènou, Jacques Schwarz-Bart, Sonny Troupé, Mario Canonge, David Walters, Grégory Privat est considéré comme l’un des fers de lance de la scène jazz caribéenne.

Fils du pianiste José Privat, membre du groupe Malavoi, Grégory n’a cessé d’envelopper et de percuter son jazz d’incroyables histoires comme celle inspirée de la vie de Louis Auguste Cyparis, unique prisonnier ayant survécu à l’éruption de la Montagne Pelée qui anéantit Saint-Pierre, alors capitale de la Martinique en 1902.

Engagé à ce titre par le cirque Barnum, il exhibera ses illustres brûlures ! Grégory en fera le héros de son album Tales of Cyparis en 2013 qui dévoilera, une nouvelle fois, un jazz innovant.

L’année suivante il laissera place à Luminescence, un album imaginé avec son acolyte, Sonny Troupé dans lequel il sera question des Antilles, de spiritualité et d’un doux cocktail de jazz et de sonorités Gwoka.

L’année 2024 quant à elle s’ouvre sous le signe du Phoenix, le nom de son nouvel album, qui symbolise à merveille cette carrière d’éternelle renaissance artistique où chaque titre est prétexte à de nouvelles explorations, célébrant ainsi la vie, l’histoire et les rencontres.

Le 12 juillet au Palais Longchamp, Privat fera danser son oiseau mythique en nous invitant dans une spirale où il sera question de spiritualité, de jazz, de chants créoles teintés de pop urbaine et de musique électronique.

Grégory Privat : piano, claviers, voix | Chris Jennings : contrebasse | Tilo Bertholo : batterie, SPD-DX

