Abbaye Saint-Victor, le dimanche 10 juillet à 20:00

Édouard Ferlet Il faudra accorder une attention toute particulière à ce qui va se passer sur scène lors du concert d’Édouard Ferlet, grand savant des claviers, pianiste et compositeur. À ce qu’il joue bien sûr, à son jeu brillant, mais aussi à ses mille et une trouvailles sonores, aux claviers automatiques et aux pianos silencieux que ce pianiste épris de liberté, fait entrer dans la danse. Magistral.

15 / 20€

♫♫♫ Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-10T20:00:00 2022-07-10T21:30:00

