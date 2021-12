Marseille Jazz des cinq continents: Diana Krall – Charley Rose Trio palais Longchamp, 21 juillet 2021, Marseille.

palais Longchamp, le mercredi 21 juillet à 20:30

Diana Krall Un piano, une voix et la classe. Voilà peut-être les trois mots qu’on emploierait pour caractériser Diana Krall, manque ici l’ambiance fiévreuse de ses chansons, et la sensualité de sa voix brumeuse. Depuis son dernier concert à Marseille, Diana Krall a enregistré deux albums patrimoine, à découvrir sur scène, forcément. Charley Rose Trio La jeune garde du jazz contemporain. Emmené par le saxophoniste béarnais Charley Rose, accompagné d’Enzo Carniel le pianiste et d’Ariel Teissier le batteur, le Charley Rose Trio fait voguer le jazz aux frontières de Messiaen, du blues et des rhapsodies. Mélange détonant. Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien.ne.s emergent.e.s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SCPP, la SPPF, et l’Institut Français.

De 15 à 35€

♫JAZZ♫

palais Longchamp Boulevard Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T20:30:00 2021-07-21T23:59:00