vieille charité, le samedi 9 juillet à 20:30

Dal Sasso Big Band Après « A Love Supreme » en 2014, Christophe Dal Sasso revisite aujourd’hui un autre monument de John Coltrane, Africa/Brass, à travers un double album live, big band à l’appui. Une performance, fidèle à l’esprit de l’œuvre originale, tout en ouvrant de nouvelles portes, proposant de nouvelles directions, de nouveaux instruments, tel ce tambour Gwo Ka de Guadeloupe. Nduduzo Makhathini Le premier concert de Nduduzo Makhathini à New York a laissé sans voix quelques éminents critiques de jazz, qui n’avaient plus de mots pour qualifier la force de la performance de ce pianiste-compositeur sud-africain, artiste majeur dans son pays, couronné de récompenses. Son dernier album a été enregistré chez Blue Note marquant ainsi l’histoire du label qui accueillait son premier artiste sud-africain.

De 15 à 35€

♫♫♫ vieille charité 2 rue de la charité 13002 Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T20:30:00 2022-07-09T23:59:00

