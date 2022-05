Le Patrimoine des îles du Frioul avec Frioul Terre des Artistes et Belle île en Ville îles du Frioul Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Patrimoine des îles du Frioul avec Frioul Terre des Artistes et Belle île en Ville îles du Frioul, 21 septembre 2019 11:00, Marseille. Samedi 21 septembre 2019, 11h00 Sur place Sans inscriptions-RDV 11h00 débarcadère du Frioul (navette 11.10€ A/R) ftda.bureaumarseille@gmail.com Une belle balade commentée(avec un résident du Frioul) des principaux sites patrimoniaux marseillais sur les îles du Frioul Fêtons le Patrimoine marseillais sur les îles du Frioul

Cette balade commentée au Frioul se reproduit toute l’année sur demande pour des groupes

Une belle balade commentée(avec un résident du Frioul) des principaux sites patrimoniaux marseillais sur les îles du Frioul îles du Frioul Port Frioul 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône samedi 21 septembre 2019 – 11h00 à 18h30

