Balade Florale au Frioul-4 juillet 2021 îles du Frioul, 4 juillet 2021 10:30-4 juillet 2021 16:00, Marseille.

Dimanche 4 juillet, 10h30 sur inscriptions uniquement

Une vision précise et détaillée des îles du Frioul par des balades découvertes a thèmes sur nos îles marseillaises

Un belge ayant vécu 7 années sur l’archipel du Frioul après un Tour du Monde de 7 années. Amoureux de Marseille et de ses îles du Frioul,je vous fais découvrir un Frioul différent aux parfums d’anecdotes,de fleurs emblématiques ,de faune sauvage et d’Histoire militaire et sanitaire .Une vision précise et détaillée des îles du Frioul par des balades découvertes a thèmes sur nos îles marseillaises.J’organise également des évènements culturels et artistiques sur l’archipel.Journées « sur mesure » pour groupes,CE,lycées et écoles,associations,entreprises,personnes âgées,groupements de personnes moins valides…etc N’hésitez pas à nous contacter 06.76.65.86.06 ftda.bureaumarseille@gmail.com

îles du Frioul Port Frioul 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

