Marseille Balade faune et flore au Frioul îles du Frioul Marseille, 24 juin 2023 10:00, Marseille. Balade faune et flore au Frioul îles du Frioul Marseille Samedi 24 juin, 10h00 De belles balades pédagogiques et culturelles au Frioul Samedi 24 juin, 10h00 1 Toute l’année et dans le cadre d’une information à la fois pédagogique et ludique,notre Association FTDA-Le belge au Frioul propose des balades découvertes des îles du Frioul.Faune,flore et histoire des îles du Frioul.

Journées personnalisées sur demande

Tous publics à petits prix!

0676658606 îles du Frioul Port Frioul Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône

