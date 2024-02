Marseille Highlights Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Marseille Highlights Marseille Bouches-du-Rhône

Glissez-vous dans la peau d’un marseillais et découvrez une partie de la cité phocéenne à pied !

Retrouvez votre guide A La Française devant l’Hôtel de Ville, quai du port et laissez-vous séduire par la ville de Marseille.

Retrouvez votre guide devant l’Hôtel de Ville, quai du port.

Laissez-vous séduire par la ville de Marseille.

Suivez votre guide au travers des ruelles grimpantes du Panier pour découvrir ses anciens moulins, son Hôtel Dieu, sa Vieille charité, ou encore la rue la plus parisienne de Marseille!

La visite continue sur le Vieux port et son marché aux poissons, puis direction le quartier le plus tendance de la ville, la rive sud avec ses ateliers d’artistes, sa vieille abbaye, ses bars et nombreux restaurants.

Après cette balade monter à bord d’un minivan afin de découvrir la fameuse Bonne Mère et sa vue imprenable sur Marseille! Contemplez la vue exceptionnelle sur la cité Phocéenne !

Des chaussures de marche confortables sont recommandées pour la visite pédestre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Quai du Port

Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour.provence@alafrancaise.fr

L’événement Marseille Highlights Marseille a été mis à jour le 2024-02-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille