Africa Fête : Zanatany « Enfant de la terre » Friche de la Belle de Mai Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Africa Fête : Zanatany « Enfant de la terre » Friche de la Belle de Mai, 25 juin 2023 15:00, Marseille. ZANATANY est une conversation intime entre les artistes Mbae Tahamida Soly et Marisoa qui pose des mots guérisseurs sur les blessures de l’exil et du déracinement. Dimanche 25 juin, 15h00 1

https://www.helloasso.com/associations/cola-production/evenements/zanatany Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin 13003 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône

Détails Heure : 15:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Friche de la Belle de Mai Adresse 41 rue Jobin 13003 Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Friche de la Belle de Mai Marseille

Marseille Friche de la Belle de Mai Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Africa Fête : Zanatany « Enfant de la terre » Friche de la Belle de Mai 2023-06-25 was last modified: by Africa Fête : Zanatany « Enfant de la terre » Friche de la Belle de Mai Friche de la Belle de Mai 25 juin 2023 15:00 Friche de la Belle de Mai Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône