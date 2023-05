Africa Fête : Nawal – Afro Sufi roots Friche de la Belle de Mai, 25 juin 2023 18:30, Marseille.

Avec Nawal en concert, c’est une invitation à vivre la scène comme un rituel, où chacun en toute liberté peut aller à la rencontre de soi . Dimanche 25 juin, 18h30 1

https://www.helloasso.com/associations/cola-production/evenements/nawal-afro-sufi-roots

(Salle Corbion – IMMS)

Nawal, artiste franco-comorienne, est aujourd’hui une figure marquante de son archipel natal. Elle a trouvé sa « voie », une étoile des Comores au zénith ! Ses cordes vocales et instrumentales, sa gestuelle même, ont su envoûter le public aux quatre coins du monde. Nawal est une femme de la terre et du ciel, signe textes et musiques, chante et joue du gambusi (cordophone traditionnel comorien), de la guitare, du daf (membranophone persan), des fûtes, et du piano à pouce, la mbira zimbabwéenne. Sa musique est résolument acoustique, et forte d’une spiritualité métisse. Sa voix et son univers font vibrer les publics de toutes cultures d’ici et d’ailleurs. Artiste professionnelle, Nawal évolue sur la scène internationale depuis plus de 30 ans, avec des concerts en Europe, en Amérique du Nord, dans l’Océan Indien… Afrique, Asie Centrale et Moyen Orient.

https://www.africafete.com/

Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin 13003 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône